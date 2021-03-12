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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كواليس نسف عقار فيصل المحترق (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:13 م
نسف عقار فيصل المحترق
نسف عقار فيصل المحترق
سمر محمدين
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فجرت أجهزة الأمن اليوم، عقار فيصل المحترق بالديناميت وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لما تتبعه عملية النسف، حفاظًا على حياة المواطنين وأرواحهم.

وكثفت قوات الأمن والأجهزة المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية قبيل عملية النسف والتفجير بساعات طويلة، إذ تم فرض كوردون أمني في محيط عمارة فيصل بالكامل، بالإضافة إلى الانتشار الملحوظ لرجال الشرطة والقوات المسلحة.

وتجولت «الدستور» في محيط العقار المشئوم بفيصل، لرصد كواليس عملية الانفجار ونسف العمارة التي تحولت إلى كوم تراب في لحظات.

محمود سيد، أحد أبناء منطقة المطبعة بفيصل، قال إنه منذ حدوث الحريق في هذا العقار وهناك وجود أمني مكثف بجميع شوارع المنطقة وتحديدًا في نطاق تلك العمارة، مؤكًا أن انتشار قوات الأمن ازداد منذ يومين تقريبًا.

وأضاف: «اليومين اللي فاتوا كان في وجود أمني مكثف بشكل غريب، طبعا كان واضح أن في ترتيب لأمر ما لكن محدش كان عارف حاجة، واضح إن كان في تعتيم كامل على أن العمارة هتتفجر عشان الناس».

أما سمير علي، حارس إحدى العمارات بالمنطقة، قال إنه منذ صباح الجمعة فرض رجال الشرطة والجيش بالمنطقة كردون أمني على زمام العمارة بالكامل والعمارات المجاورة.

وتابع حارس إحدى العقارات أنه تم التنبيه على كافة الأهالي بالمنطقة ألا يتجولوا بالمنطقة ويلتزموا منازلهم؛ استعدادًا لتفجير العقار لأنه لم يعد صالح للسكن بعد الآن.

ومن جانبه، روى أحمد محسن، أحد أهالي المنطقة، أنه منذ ليلة الجمعة وكان رجال الأمن منعوا التجول في المنطقة من خلال نشر التنبيهات والتحذيرات على بعدم التواجد في الشارع حفاظًا على الأرواح.

وكشف محسن أنه بعد تفجير العقار كان المشهد مهيب للغاية ومخيف، إذ امتلأت الأجواء بالغبار ولم تعد الرؤية واضحة وتكاد تكون معدومة، مشيرًا إلى أن الأمن حرص على إبعاد الأهالي عن المرور في المنطقة نهائيًا.

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