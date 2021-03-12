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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفد من «الصحة العراقية» يزور «مؤسسة بهية» لدعم مرضى سرطان الثدي

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:09 م
الصحة العراقية
الصحة العراقية
إسلام نصير
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زار وفد عراقي رفيع المستوى من وزارة الصحة العراقية، مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وكان خبير الدواء الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بصحبة الوفد الذي ضم الدكتور ستار جبار عريمش وكيل وزير الصحة في العراق، والدكتور مصطفى سليم خصاف طبيب اختصاص دقيق الأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ، الدكتور حيدر حمزة عبيد اختصاصي الاشعاع بمجلس السرطان العراقي، الدكتور نوفل شاكر مطلك اخصائي الجراحة.

بدأت الزيارة بالتعرف على المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وتفقد الوفد الأقسام والخدمات الطبية في بهية، واستمعوا إلى جلسة الدعم النفسي لقصص المحاربات ورحلتهن مع المرض حتى التعافي منه، وتضمنت الزيارة توزيع الهدايا والورود.

من جانبه أكد الدكتور قنديل، سعادته البالغة بوجود مثل هذا الصرح الطبي المهم في مصر، والذي يبعث على الشعور بالفخر لكونه مصريا، حيث إن هذا المستشفى يعد من المؤسسات العلاجية الناجحة والتي قطعت شوطا كبيرا في الكشف والعلاج للسيدات عبر إمكاناتٍ هائلة وطاقة استيعابية لعدد كبير من السيدات في ربوع مصر، ومنهن الآتيات من مناطق ومحافظات نائية، والعمل على تقليص قائمة الانتظار وتقديم خدمة طبية بمستوى عالٍ وملحوظ لكل محاربة سرطان ثدي على مستوي الجمهورية.

ووجه عضو الشيوخ امتنانه وشكره للقائمين على هذا الصرح الطبي الكبير، لجهودهم الفائقة والدقيقة في الكشف والعلاج لمريضات سرطان الثدي، كما وجه الشكر للسيدة المصرية (بهية) التي كانت سببا في وجود المستشفى وفروعه، حين حولت منزلها الخاص لمركز متخصص في علاج سرطان الثدي بالمجان لكل سيدات مصر، بعد أن أُصيبت بسرطان الثدي وخلال العلاج لاحظت معاناة السيدات الفقيرات في محاربة المرض، ليكون في مستشفى بهية الآن أحدث جهاز إشعاعي في الشرق الأوسط، كما أثنى الوفد العراقي رفيع المستوى على المستشفى وإمكاناتها ونظامها والقائمين عليها وتصديها لهذا الداء بجهد كبير يعد فخرا لكل بلدٍ عربي.

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