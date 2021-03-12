الجيش اليمنى يحرر 10 قرى غربى حجة فى عملية عسكرية خاطفة

أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تقدما ميدانيا مهما في عملية عسكرية خاطفة في محافظة حجة، غربي البلاد، حسبما أعلنت قناة "العربية" الإخبارية.ونجحت قوات الجيش اليمني من التوغل في محور مديرية "عبس" كبرى مديريات حجة المطلة على البحر الأحمر من تحرير العديد من القرى سكنية، وذلك خلال عملية هجومية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي إلى الجهة الغربية من المحافظة.وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن "العملية الهجومية الخاطفة أسفرت عن تحرير أكثر من 10 قرى تابعة لعزلة "بني حسن" بمديرية عبس غربي حجة".