«السنيورة»: ندعم دعوة البطريرك المارونى بحياد لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، دعم اللجنة الوطنية اللبنانية لمتابعة مقررات المؤتمر المسيحي – الإسلامي ووثيقة الإخوة الإنسانية، لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعى لحياد لبنان عن سياسات المحاور الإقليمية المتصارعة والتدخلات المسلحة فى نزاعات منطقة الشرق الأوسط.وقال السنيورة- في تصريح له عقب زيارة أجراها وفد اللجنة إلى البطريرك الماروني اليوم الجمعة: إن حماية لبنان تكون بحماية وثيقة وفاقه الوطني (اتفاق الطائف) والدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي البرلماني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الدولة.وأشار إلى أن طروحات بطريرك الموارنة تصون العيش المشترك وتؤكد رسالة لبنان في محيطه العربي والعالم، مُثنيًا على تلك الطروحات في مواجهة محاولات الاستقواء على الشعب اللبنانى من قبل أطراف لديها فائض قوة من الخارج، وداعيًا جموع اللبنانيين إلى دعم وتأييد هذه الطروحات.كان البطريرك الماروني قد دعا مؤخرًا إلى اعتماد لبنان مبدأ الحياد في الصراعات الإقليمية وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة غير مباشرة إلى "حزب الله" بضرورة التوقف عن الانخراط في النزاعات العسكرية الإقليمية في الشرق الأوسط كونها تنعكس سلبًا على لبنان ككل.