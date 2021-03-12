نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس
الجمعة 12/مارس/2021 - 05:11 م
هبه محمدطباعة
عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من معرفة نتيجة الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسببت جائحة كورونا القاتل في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعات، وذلك للالتزام بقرارات الحكومة المصرية، من حيث الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من معرفة نتيجة الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسببت جائحة كورونا القاتل في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعات، وذلك للالتزام بقرارات الحكومة المصرية، من حيث الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.