رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:11 م
طلاب الثالث الاعدادي
طلاب الثالث الاعدادي
هبه محمد
طباعة
عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من معرفة نتيجة الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسببت جائحة كورونا القاتل في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعات، وذلك للالتزام بقرارات الحكومة المصرية، من حيث الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الانترنت وعلى موقع جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

حيث أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس بداية من يوم الخميس الموافق 11 مارس للشهر الجاري، وقد أبلغ عن نسبة في الفصل الدراسي الأول، وذلك بنسبة 98.9 %، وقد أكد على أن عدد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 174 ألفًا 760 طالبًا حضر منهم الامتحان 170 ألفًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قامت بوابة نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس خلال الفصل الدراسي الأول 2021، عبر الرابط الالكتروني وهو كالتالي: اضغط هنــــــــــا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين