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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمال عن حياة كريمة: «بر أمان»

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:20 م
عمال
عمال
نور أيمن - إسلام جمال
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"نفسنا نحس بالأمان"، كلمات جاءت على لسان عمال المقاولة، أو اليومية، غير المنتظمة في أحد المصانع، بمنطقة حلوان، حول الأفكار الذين يأملون لتحقيقها تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

في هذا الملف حاورت "الدستور" عددا من العمالة المؤقتة غير المنتظمة في عدد من المصانع، للوقوف على أحلامهم ورغباتهم التي تقدموا بها لمبادرة "حياة كريمة" من آجل توفير مساحة آمنة لهم في حياتهم المهنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم الأسرية والاجتماعية.


- أمير سيد:" نظام العمالة اليومية ظلمنا.. وحياة كريمة بر الأمان"

قال أمير سيد، 39 عاما، يعمل بأحد مصانع إنتاج الأسمنت، منذ أكثر من 12 عام، بنظام عمال اليومية، خريج كلية الزراعة، إن  العمل في إطار العمالة اليومية أو غير المنتظمة، تسبب فى إهدار الكثير من المستحقات المادية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، والتعويضات وغيرها من الحقوق التي لا يوفرها هذا النظام، معلقًا:" نفتقد الأمان في حياتنا".

أوضح "سيد"، أن مبادرة "حياة كريمة" أملهم الوحيد لتعيين الكوادر الشابة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة غير المنتظمة واليومية، قائلًا: «احنا عايزين نضمن مستقبل أولادنا.. عمرنا ضاع وحياة كريمة هي بر الأمان".

و أضاف، أن المبادرة ستساعد العمال وأرباب العمل في ضمان حقوقهم القانونية، وسيقضى تمامًا على ظاهرة العمالة غير المنتظمة واليومية والمقاولة، ما سيحد من ظاهرة الأسر التي لا تستند على عائد مادي ثابت، وتراجع نسب الفقر والتشرد.


- محمد حامد: «بنتعرض للخطر من أجل لقمة العيش»

قال محمد حامد، 32 عاما، أحد عمال اليومية بأحد مصانع حلوان، أن مبادرة" حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ولازالت مصدر الأمان الوحيد لهذه الفئة من العمال، معلقًا:" نتعرض للخطر يوميًا من أجل لقمة العيش".

و أوضح، أنهم يعملون مقابل الأجر اليومي، ففي حال مرض أحدهم وعدم قدرته على العمل فإنه يخسر أجر اليوم، حتى وأن كان في أمس الحاجة إليه وذلك لعدم التأمين عليهم، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلبات لمبادرة "حياة كريمة" من أجل حل أزمة التأمين عليهم وتعيينهم.


- محمود مرسى: «حياة كريمة الامل الأخير للكثير من عمال اليومية»

أوضح محمود مرسى، أحد العاملين بنظام اليومية، أن الكثير من المصانع طردت عدد كبير من عمال اليومية بهدف تقليل العمالة لديهم، ما عرض حياة المئات من الأسر للتشرد والفقر والجوع وغيرها، لأن كل هذه ظواهر لعدم ثبوت الدخل أو وجود دخل للأسرة.

و أشار" مرسى"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" كانت المنقذ للكثير من الشباب، مؤكدًا أن الرئيس تحدث كثيرًا عن استغلال طاقات الشباب فى النهوض بالبلاد، وأظهر اهتمامه مئات المرات بالعمالة غير المنتظمة ما جعلهم يشعرون بالأمان، معلقًا:" الرئيس مهتم بينا ووعدنا بتغيير وضعنا".

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