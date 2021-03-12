شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

ذكرت اليوم الجمعة، شركة بيدرونكا، وهي أكبر شركة تجزئة في بولندا وتتبع شركة جيرونيمو مارتينز البرتغالية، اليوم الجمعة أنها سوف تبدأ بيع ادوات إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.وبحسب بيان صحفي، سوف تعرض الشركة أدوات اختبار أمصال من انتاج سويسرا وهو ملائم للاستخدام في المنزل.وبلغ معدل الدقة لاختبار الأجسام المضادة 98 % ويقدم النتيجة خلال عشر دقائق.وسوف تبدأ بيدرونكا بيع أدوات الاختبارات من يوم الاثنين مقابل 50 زلوتي تقريبا (13 دولارا) لكل اختبار.