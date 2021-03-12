اسعار مواد البناء الاسترشادية.. استقرار بعضها



أسعار الدهانات سجل سعر الكيلو من معجون البلاستيك استقرار فى الأسعار خلال الفترة من شهري يناير وفبراير 2021 ليسجل نحو 600 جنيهًا، وسجل سعر لتر بلاستيك مط عالي الجودة بـ 32.3 جنيهًا، وبلاسيتك نصف لامع بقيمة 46.23 جنيها، وبلغ سعر اللتر لدهانات مط خارجي متفوق الجودة بقيمة 44.95 جنيهًا، وسعر لتر لاكية نصف لامع بقيمة 50.35 جنية، وبلغ سعر لتر لاكيه لامع أبيض بقيمة 39.44 جنيهًا.

أسعار المستلزمات الكهربائية

سجل سعر أسلاك النحاس المعزول 2مم2 100 متر 479.9 جنيها، وجاء سعر أسلاك النحاس المعزول 3 مم2 بقيمة 692 جنيهًا، وأسلاك النحاس المعزول 16 مم2 بقيمة 3470 جنيهًا، كما سجل أسعار أسلاك النحاس المعزول 25 مم2 بقيمة 6726 جنيهًا.



وجاءت أسعار الكابلات حيث سجل المتر طولي كابلات نحاس معزول شعر 4*10 متر بقيمة 98.6 جنيه، وبلغ سعر كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم بقيمة 78.7 جنية، كما سجل سعر المتر طولي لكابلات النحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95مم2 بقيمة 1777.3 جنيهًا.

أسعار الخراطيم البلاسيتك







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كما سجل أسعار الخراطيم البلاسيتك بولي إيثلين 16 مم اللفة 45 متر بقيمة 182 جنية خلال شهر يناير مقارنة بشهر فبراير ليسجل تراجعًا بقيمة 3.8% ليسجل 175 جنيه، بينما سجل سعر خراطيم البلاستيك بولي إيثلين 23 مم بقيمة 290 جنيها خلال شهر يناير، مقارنة بـ شهر فبراير ليسجل أنخفاضًا بنسبة 3.8% ليصل بنحو 279 جنيهًا. كما سجل سعر المتر طولي لخراطيم البلاستيك بولي إيثلين 23 مم فلكسيل اللفة 20 متر بقيمة 62 جنيهًا ليسجل تراجعا طفيفا بنسبة 3.2% خلال مقارنة بشهر فبراير ليبلغ بقيمة 60 جنيهًا.

وأشارت إلى أن الأسعار الواردة هي المعتمدة عند دراسة الأسعار والتعويضات الناتجة عن تغييرها، طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 191 لسنة 2008.