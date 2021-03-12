رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اسعار مواد البناء الاسترشادية.. استقرار بعضها

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:21 م
مواد البناء
مواد البناء
علا العلاف
طباعة
حددت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أسعار مواد البناء مخاطبًا فيها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قائمة الأسعار الاسترشادية لمعظم مواد البناء التى تعمل يها شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات القومية خلال شهري يناير وفبراير 2021 «الدهانات – والمستلزمات الكهربائية» المستخدمة فى عملية التشييد والبناء.

وأشارت إلى أن الأسعار الواردة هي المعتمدة عند دراسة الأسعار والتعويضات الناتجة عن تغييرها، طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 191 لسنة 2008.

أسعار الدهانات

سجل سعر الكيلو من معجون البلاستيك استقرار فى الأسعار خلال الفترة من شهري يناير وفبراير 2021 ليسجل نحو 600 جنيهًا، وسجل سعر لتر بلاستيك مط عالي الجودة بـ 32.3 جنيهًا، وبلاسيتك نصف لامع بقيمة 46.23 جنيها، وبلغ سعر اللتر لدهانات مط خارجي متفوق الجودة بقيمة 44.95 جنيهًا، وسعر لتر لاكية نصف لامع بقيمة 50.35 جنية، وبلغ سعر لتر لاكيه لامع أبيض بقيمة 39.44 جنيهًا. 

أسعار المستلزمات الكهربائية

سجل سعر أسلاك النحاس المعزول 2مم2 100 متر 479.9 جنيها، وجاء سعر أسلاك النحاس المعزول 3 مم2 بقيمة 692 جنيهًا، وأسلاك النحاس المعزول 16 مم2 بقيمة 3470 جنيهًا، كما سجل أسعار أسلاك النحاس المعزول 25 مم2 بقيمة 6726 جنيهًا.

وجاءت أسعار الكابلات حيث سجل المتر طولي كابلات نحاس معزول شعر 4*10 متر بقيمة 98.6 جنيه، وبلغ سعر كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم بقيمة 78.7 جنية، كما سجل سعر المتر طولي لكابلات النحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95مم2 بقيمة 1777.3 جنيهًا. 

أسعار الخراطيم البلاسيتك

كما سجل أسعار الخراطيم البلاسيتك بولي إيثلين 16 مم اللفة 45 متر بقيمة 182 جنية خلال شهر يناير مقارنة بشهر فبراير ليسجل تراجعًا بقيمة 3.8% ليسجل 175 جنيه، بينما سجل سعر خراطيم البلاستيك بولي إيثلين 23 مم بقيمة 290 جنيها خلال شهر يناير، مقارنة بـ شهر فبراير ليسجل أنخفاضًا بنسبة 3.8% ليصل بنحو 279 جنيهًا. كما سجل سعر المتر طولي لخراطيم البلاستيك بولي إيثلين 23 مم فلكسيل اللفة 20 متر بقيمة 62 جنيهًا ليسجل تراجعا طفيفا بنسبة 3.2% خلال مقارنة بشهر فبراير ليبلغ بقيمة 60 جنيهًا.




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة