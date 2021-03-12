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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الإيطالية: مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية بليبيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، عقب اجتماع مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، وفقا لما أورده بيان للخارجية الإيطالية.

وجدد "دي مايو" ترحيبه الحار بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي، وبأغلبية كبيرة في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وفقا لوكالة اكى الإيطالية.

ورأى دي مايو، أن الليبيين أظهروا بهذا التصويت إرادة كبيرة، وتصميما على الرغبة في تجاوز الخلافات من خلال الحوار، أيضا بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.

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