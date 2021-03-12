مسلحون يختطفون تلاميذ في نيجيريا

كشف مسؤولون في نيجيريا عن حادثة اختطاف جماعي جديدة لتلامذة على أيدي مسلحين وقعت ليل الخميس الجمعة، في كلية بولاية كادونا شمال غربي البلاد.وقال المتحدث باسم شرطة كادونا، محمد جاليجي، إن الحادثة وقعت في كلية إدارة الغابات الواقعة في ضواحي مركز الولاية مدينة كادونا، على مقربة من أكاديمية الدفاع العسكرية، مضيفا أن عدد الطلبة المخطوفين لم يحدد بعد.وأفاد وكالة رويترز عن ثلاثة طلبة في الكلية قولهم، بأن جميع المخطوفين فتيات ويصل عددهن إلى نحو 30 طالبة، مشيرين إلى أن العسكريين أجلوا الطلبة المتبقين إلى الأكاديمية.وتعد هذه رابع حادثة اختطاف جماعي لتلامذة في نيجيريا منذ ديسمبر.وتمكنت السلطات خلال لفترة الماضية من تحرير 279 طالبة اختطفن من مدرستهن في شمال غربي البلاد، فيما تم خطف 27 طالبا من مدرسة أخرى في ولاية النيجر وسط البلاد.وحذر الرئيس النيجري محمد بخاري، من أن دفع فدية إلى الخاطفين والسماح لهم بتفادي العقاب يشجعهم على مواصلة أنشطتهم هذه.