وقفة احتجاجية أمام المصالح اللبنانية.. وتهديدات بيوم غضب جديد
الجمعة 12/مارس/2021 - 12:06 م
مروة عنبرطباعة
نظم عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مصلحة الكهرباء، والمياه، ومركز الـ "ليبان بوست" في جونية وأغلقوا مداخلها.
وقال المحتجون،" الدولة دخلت في حالة عجز وتحرّكاتنا الآن ستكون باتجاه المؤسسات"، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وتمنى المحتجون من المواطنين ألا يدفعوا للدولة اللبنانية أي مبلغ من المال، قائلين "اليوم سنبقى في مكاننا، والاثنين سيكون لدينا تصعيد كبير".
وقال المحتجون،" الدولة دخلت في حالة عجز وتحرّكاتنا الآن ستكون باتجاه المؤسسات"، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.
وتمنى المحتجون من المواطنين ألا يدفعوا للدولة اللبنانية أي مبلغ من المال، قائلين "اليوم سنبقى في مكاننا، والاثنين سيكون لدينا تصعيد كبير".