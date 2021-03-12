وقفة احتجاجية أمام المصالح اللبنانية.. وتهديدات بيوم غضب جديد

نظم عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مصلحة ​الكهرباء،​ و​المياه،​ ومركز الـ "ليبان بوست" في ​جونية​ وأغلقوا مداخلها.وقال المحتجون،" الدولة دخلت في حالة عجز وتحرّكاتنا الآن ستكون باتجاه المؤسسات"، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وتمنى المحتجون من المواطنين ألا يدفعوا للدولة اللبنانية أي مبلغ من ​المال، قائلين "اليوم سنبقى في مكاننا، والاثنين سيكون لدينا تصعيد كبير".