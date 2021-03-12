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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة إنتاج فني وقناة غير مرخصتين في الجيزة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع مالك ومدير الشركة وتبين أن المتهم يقوم بإدارة شركة إنتاج فنى وسينمائى قام بإعدادها وتجهيزها باستوديو تسجيل صوتى وتصوير تلفزيونى وإتخاذة لشركته مقرًا لإدارة قناة إلكترونية على موقع "اليوتيوب" تحمل ذات مسمى الشركة، بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.. وضبط بمقر القناة (جهاز لاب توب محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة وكذا مصنفات فنية "أغانى" يقوم بإستغلالها فى أعمال الإنتاج بالشركة دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا محمل عليه إعلان مصور لمنتج دوائى مجهول المصدر والمنشأ – 2 جهاز إستقبال صوت لاسلكى – حامل كاميرا تصوير – 2 جهاز مايك لأعمال التسجيل الصوتى بالأستوديو – جهاز كشاف إضاءة لأعمال التصوير التلفزيونى – كاميرا تصوير محترفين – 2 جهاز مايك لأعمال التسجيل الحوارى بالبرامج المنفذه بأستوديو الشركة).

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