



ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

يمكن للراغبين في ضبط إشارة بث قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على ترددها الجديد الذي تم تفعيله منذ بداية العام الحالي 11393 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب عمودي، وذلك ليتمكن الأطفال من الاستمتاع إلى كل ما تقدمه القناة في ظل ما فرضه عليهم من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عزل منزلي وإغلاق كافة النوادي والملاهي و أماكن اللاعب.

تردد قناة طيور الجنة 2021

يمكن ضبط بث إشارة قناة الأطفال طيور الجنة عبر أكثر من قمر صناعي أبرزها ترددها عبر القمر الصناعي عربسات حيث يمكن ضبطها على 11310 و استقطاب عمودي ومعدل تصحيح الخطأ 4/3 والقمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11315 ومعدل تصحيح الخطأ 4/3 و استقطاب عمودي ومعدل تصحيح الخطأ 27500 حيث يتم تعليم الأطفال دون السادسة مجموعة كبيرة من المعلومات عن العالم الخارجي لديهم مثل الألوان والفواكه والخضروات و الأرقام و الحروف والأشكال وأصوات الحيوانات.





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محتوى مجموعة قنوات طيور الجنة

يمكن سماع مجموعة هائلة من أغاني الأطفال عبر ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 مثل ماما جابلي بالون و بابا تليفون و نحن الألوان و ألو أنا العصفور و أنا الواحد يا حلوين و الأشكال الهندسية بالإضافة إلى الاستمتاع إلى الرسوم المتحركة التي تشرح كافة العالم المحيط بالأطفال وتغرس في نفوسهم القيم والأخلاق الرفيعة التي تحض على الفضيلة والتعاليم الدينية والتحلي بالصفات الحميدة واحترام الكبار.





يرغب الكثير من الأطفال في قضاء أوقاتهم في مشاهدة القنوات المخصصة لهم، لذلك يدير الكثير من الآباء والأمهات محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلتطوير قدراتهم العقلية عن طريق الأناشيد وأغاني الأطفال والرسوم المتحركة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة والمحتوى الذي تقدمه للأطفال.