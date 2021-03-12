آخر أخبار الطيران السعودي 2021.. معلومات عن الطيران بين مصر والسعودية





آخر أخبار الطيران السعودي 2021

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن فتح المطارات السعودية في تمام الساعة الواحدة صباحا يوم 17 مايو المقبل، وذلك بدلا من 31 مارس الجاري بشكل كامل عقب غلقها بسبب جائحة كورونا وظهور السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس، وذلك وفقا للحالة الوبائية للفيروس بالمملكة العربية السعودية وباقي دول العالم والذي حصد منذ ظهور أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية أكثر من 2 مليون ونصف مليون مواطن بمختلف دول العالم التي تفشى بها واضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي.





موعد عودة الحج والعمرة إلى طبيعته 2021

لم يصدر أى قرارات حتى الآن عن مواعيد استئناف فتح رحلات الحج والعمرة والتي كانت توقفت منذ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث لم تستقبل المملكة العربية السعودية العام الماضي حجيج من الخارج واقتصار الراغبين في أداء مناسك الحج على المقيمين في المملكة فقط، وذلك لعدم انتشار الفيروس القاتل بين الحجيج والذي ينتقل بين المواطنين عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في القضاء على أجهزة الجسم ومن ثم الوفاة الفورية.





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الإجراءات الاحترازية للسماح بالسفر إلى الأراضي السعودية

يرتبط آخر أخبار الطيران السعودي 2021 بمدى انتشار وانحسار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة للوافدين لمنع انتشار الفيروس بين المقيمين بالمملكة ومن ثم تفشي الوباء لذلك ألزمت الراغبين في دخول أراضيها بالحصول على شهادة الخلو من الفيروس القاتل بتحليل حديثة قبل الدخول بـ 24 ساعة فقط.

يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالذي حصد أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، وذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن موعد فتح مطاراتها بشكل كامل عقب إغلاقه بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال موعد فتح المطارات السعودية والقرارات الصادرة بشأن الحج والعمرة 2021.