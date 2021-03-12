486 وفاة وأكثر من 9700 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

سجلت روسيا 9794 إصابة جديدة بمرض كوفيد- 19، اليوم الجمعة، منها 1610 في موسكو، وبهذا يصل إجمالي الإصابات هناك منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و370617.وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 486 شخصًا توفوا بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 91220.