أوكرانيا ورومانيا تبحثان تعزيز الحوار السياسي المشترك

بحث نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيل بودنار مع السفير الروماني لدى أوكرانيا كريستيان ليون توركانو، سبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على أعلى المستويات والتعاون من أجل تعزيز الأمن الإقليمي.وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية -في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم - أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الأوكرانية الرومانية على أساس ثنائي وداخل المنظمات الدولية والتأكيد على ضرورة تكثيف الحوار السياسي على أعلى المستويات وكذلك التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي.من جانبه، أشار نائب الوزير الأوكراني إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في إعداد مشروع قانون أوكرانيا بشأن الأقليات القومية، وتشكيل وفد أوكراني جديد إلى اللجنة الثنائية المعنية بضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، مؤكدا عزم بلاده على استئناف أنشطة هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من التغييرات المؤسسية في هيكل الهيئات التنفيذية لأوكرانيا المسؤولة عن هذا المجال، كما أكد الجانبان أهمية تطوير البنية التحتية للحدود المشتركة بين الأراضي الأوكرانية والرومانية.