رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا ورومانيا تبحثان تعزيز الحوار السياسي المشترك

الخميس 11/مارس/2021 - 10:22 م
الخارجية الأوكرانية
الخارجية الأوكرانية
أ ش أ
طباعة
بحث نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيل بودنار مع السفير الروماني لدى أوكرانيا كريستيان ليون توركانو، سبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على أعلى المستويات والتعاون من أجل تعزيز الأمن الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية -في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم - أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تطوير العلاقات الأوكرانية الرومانية على أساس ثنائي وداخل المنظمات الدولية والتأكيد على ضرورة تكثيف الحوار السياسي على أعلى المستويات وكذلك التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي.

من جانبه، أشار نائب الوزير الأوكراني إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في إعداد مشروع قانون أوكرانيا بشأن الأقليات القومية، وتشكيل وفد أوكراني جديد إلى اللجنة الثنائية المعنية بضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، مؤكدا عزم بلاده على استئناف أنشطة هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من التغييرات المؤسسية في هيكل الهيئات التنفيذية لأوكرانيا المسؤولة عن هذا المجال، كما أكد الجانبان أهمية تطوير البنية التحتية للحدود المشتركة بين الأراضي الأوكرانية والرومانية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز