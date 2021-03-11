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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وصربيا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

الخميس 11/مارس/2021 - 08:40 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث سبل الجهود المشتركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم، أن الجانبين بحثا تعزيز مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون الواعدة لدى البلدين.

وتناول الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجهها المنطقة وتقف عائقًا أمام تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فيها، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل المشترك من أجل دعم مبادرات السلام وجهوده والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد رئيس صربيا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات في ظل الفرص العديدة المتاحة لتعزيزها والإرادة السياسية المشتركة لدفعها إلى الأمام باستمرار.

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