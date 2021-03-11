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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يشيد بجهود مصر في دعم ومساندة القضايا العربية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:27 م
عادل العسومي
عادل العسومي
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ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، جهود مصر في دعم ومساندة القضايا العربية ودعمها المتواصل للأشقاء كنهج استراتيجي راسخ لسياستها التي ترتكز على ثوابث لم تتغير تجاه الدول العربية، وتؤكد الحرص المصري الدائم تجاه تكاتف وحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الخميس بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد فيها أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، مؤكدًا أن مصر لم تأل جهدًا في دعم ومساندة الأشقاء وتبنيها للقضايا المصيرية، فضلًا عن سياساتها الحكيمة في معالجة القضايا العربية خاصة القضية الليبية والتي تُوجت مؤخرًا بالتوصل لتفاهمات أفضت إلى منح الثقة للحكومة الليبية كخطوة مفصلية هامة في مسيرة استكمال الاستحقاقات السياسية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن شكره وتقديره لدعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يعكس الرأي العام للشعوب العربية ويتفاعل إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

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