روسيا وألمانيا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الخميس، هاتفيًا مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أنتجي ليندرتس، التعاون الثنائي بين البلدين داخل الأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تم التركيز بشكل رئيسي على مسألة التعاون الروسي الألماني داخل الأمم المتحدة، الذي يشمل "نتائج نشاط ألمانيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال 2019-2020".وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.