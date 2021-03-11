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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وألمانيا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

الخميس 11/مارس/2021 - 06:13 م
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين
أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الخميس، هاتفيًا مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أنتجي ليندرتس، التعاون الثنائي بين البلدين داخل الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تم التركيز بشكل رئيسي على مسألة التعاون الروسي الألماني داخل الأمم المتحدة، الذي يشمل "نتائج نشاط ألمانيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال 2019-2020".

وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

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