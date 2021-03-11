ناميبيا تسجل لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا

سجلت وزارة الصحة في ناميبيا لقاح "سبوتنيك في" الروسي، المضاد لفيروس كورونا المُستجد؛ لتصبح بذلك الدولة الـ50 التي تقره رسميا.وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس، اليوم الخميس: نعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا "سبوتنيك في" من قبل وزارة الصحة في ناميبيا في إطار الاستخدام الطارئ.وأشار إلى أن "ناميبيا هي الدولة الـ50 في العالم والدولة الخامسة في القارة الإفريقية التي توافق على لقاح "سبوتنيك في".