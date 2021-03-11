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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

التمكين الكامل للمرأة.. رسائل قرينة الرئيس فى احتفالية منظمة العالم الإسلامى

الخميس 11/مارس/2021 - 04:26 م
إنتصار السيسي
إنتصار السيسي
جميلة على
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تشارك السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية منظمة الإيسيسكو لإطلاق عام المرأة 2021، تحت شعار المرأة والمستقبل.

وأعربت قرينة السيسي عن سرورها للمشاركة في إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة، وجاءت أهم الرسائل بكلمة السيدة قرينة رئيس الجمهورية كالتالي:

-التأكيد على دعم مصر للمرأة وتمكينها بشكل غير مسبوق، إضافة إلى وجود إرادة سياسية عملت على المساواة بين الجنسين.
- التأكيد على دعم المرأة دستوريا وسياسيا من خلال ضمان حقوقها التى أكد عليها دستور 2014 من خلال أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة.
- دعم القرار السياسى للمرأة من خلال نماذج عملية ومن ضمنها بجعل 2017 عاما للمرأة، وإطلاق مصر لاستراتيجية لتمكين المرأة 2030.
- دور المرأة والثناء عليه فى مختلف الاتجاهات العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية وكذلك السياسية.
- الإشارة إلى وجود العديد من التحديدات التى تحول دون التمكين الكامل للمرأة اتساقا مع قيم المجتمع ومبادئه والتزاماته.
- الإشادة بدستور 2014 الذى وضع أكثر من 20 مادة لدعم المرأة وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية وفى شتى المجالات.
- الإشارة إلى دور الرئاسة فى دعم قضايا المرأة ودعم تمثيلها فى البرلمان بتخصيص 27% من مقاعد مجلسى البرلمان والشورى للمرأة و25% من مقاعد البرلمان.
- تبلور اهتمام الدولة بالمرأة واهتمامها بحقوقها السياسية من خلال منحها العديد من الوظائف القيادية.
- تحدثت قرينة الرئيس كذلك عن حزمة التشريعات التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة، حيث تم تعديل عدد من القوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
- توفير الدولة الحماية للمرأة ضد جميع أشكال العنف مشيرة إلى ما أقره مجلس الوزراء من "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.
- احتلال مصر للمركز الأول فى التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد-19".
- الإشارة إلى ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ 14 لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو 2019 من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة.

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