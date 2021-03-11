قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى دعم وتمكين المرأة

تشارك السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية منظمة الإيسيسكو لإطلاق عام المرأة 2021، تحت شعار المرأة والمستقبل، وفقًا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها.وأعربت قرينة السيسي عن سرورها للمشاركة في إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة.وقالت: "حققنا تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا يزال أمامنا تحديات نحو التمكين الكامل للمرأة، كما أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بفضل الإرادة السياسية".ويُعقد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة، وجه الدعوة إلى قرينة رئيس الجمهورية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر عبر كلمة مُسجلة.وتشارك فى المؤتمر عدد من السيدات الأول للدول الإسلامية، من بينهم الدكتورة مريم بنت الداه، السيدة الأولى لموريتانيا، والسيدة رولاغانى، السيدة الأولى لجمهورية أفغانستان، والدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والسيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علاوةً على كلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة.