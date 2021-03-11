الصين: لدينا مصالح مشتركة مع أمريكا ويجب السعي لمناخ صحي

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة والعديد من مجالات التعاون، ويتعين عليهما السعي لتطوير علاقتهما في مناخ صحي.والولايات المتحدة والصين على خلاف بشأن النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادي وممارسات بكين الاقتصادية، وفيما يتعلق بهونج كونج وتايوان وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني.وقال لي، في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السنوية للبرلمان، إن الصين تأمل في أن تشهد العلاقات تطورا صحيا استنادا إلى احترام كل طرف لمصالح الآخر الأساسية، والتعاون الذي يحقق الفائدة للطرفين وعدم تدخل طرف في الشئون الداخلية للآخر.