دراسة ألمانية: لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» فعال بنسبة 97%

أكدت دراسة ألمانية، اليوم الخميس، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 97%، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية في ألمانيا، بيتر ألبيتس، في وقت سابق، أنه لا يمانع أخذ لقاح من شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية المنافسة.وقال ألبيتس، في تصريحات لخدمة الفيديو بصحيفة "بيلد" الألمانية ردا على استفسار: "لا أمانع في أخذ اللقاح، نعم".