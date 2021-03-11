وليام يرد على هاري وميجان: العائلة المالكة ليست عنصرية

قال الأمير وليام، اليوم الخميس، ردًا على تصريحات الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل خلال لقائهما يوم الأحد الماضي مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا ونيفري، إن العائلة المالكة في بريطانيا ليست عنصرية، وفق لقناة العربية الاخبارية.وفي تعليقات أدلى بها يوم الخميس خلال زيارة لمدرسة بشرق لندن، أصبح وليام أول فرد من العائلة المالكة يرد مباشرة على المقابلة النارية التي أجراها شقيقه ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري، والتي أُذيعت يوم الأحد في الولايات المتحدة.وسعى قصر باكنجهام للرد على مزاعم هاري وميغان بالعنصرية وسوء المعاملة في بيان من 61 كلمة، لكنه فشل في تهدئة الجدل.وقال وليام، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير تشارلز، إنه لم يتحدث بعد إلى هاري في أعقاب المقابلة. وأكد: "لكنني سأفعل".وهزت تعليقات هاري وميغان العائلة المالكة - وأثارت نقاشات حول العالم بشأن العنصرية والصحة العقلية وحتى العلاقة بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة.وتصاعدت هذه التوترات فقط بينما كان الجمهور ينتظر ليرى كيف سترد العائلة المالكة على هذه المزاعم.قالت ميغان، وهي ثنائية العرق، في المقابلة إنها كانت معزولة وبائسة للغاية كعضوة عاملة في العائلة المالكة لدرجة أنها كانت لديها أفكار انتحارية.واضفت أيضًا إن هاري أخبرها أن هناك "مخاوف ومحادثات" من قبل أحد أفراد العائلة المالكة حول لون بشرة طفلها عندما كانت حاملًا بابنهما آرشي.