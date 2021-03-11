تعليم الوادى الجديد: نسبة دخول الطلاب على المنصة الامتحانات بلغت 100%

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام دخول طلاب الصف الثانى الثانوي على منصة الامتحان الإلكترونى الذي جرى اليوم بمادتى التطبيقات الرياضية للمجموعة العلمية ومادة الجغرافيا للمجموعة الأدبية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأضاف النيلي أن نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية بلغت 100% ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوي نهائيا، مؤكدا على تواصله المستمر مع الإدارات التعليمية الخمس وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور، مشيدا بالتعاون المثمر من الجميع لإنجاح العمل ومن أجل مصلحة أبنائنا الطلاب هدفنا المنشود دائما.