العراق: مقتل عدد من الإرهابيين في ضربات جوية بمحافظة نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن تدمير عدد من الأوكار لتنظيم داعش ومقتل مجموعة من الإرهابيين في ضربات جوية في سلسلة جبال قره جوخ بمحافظة نينوى.وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس- أن جهاز مكافحة الإرهاب واصل عملياته الناجحة في مختلف المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، مشيرا إلى تنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقتها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.ولفت البيان إلى أن الطيران الحربي العراقي قام بتقديم الإسناد الجوي القريب لهذه العملية، والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة جبال قره جوخ.