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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

18 اقتراح برغبة أمام الجلسة العامة للنواب.. الثلاثاء

الخميس 11/مارس/2021 - 12:06 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، 18 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب.

وجاءت اقتراحات النواب طبقا لجدول أعمال الجلسة العامة كالتالي:
1- خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.
2- عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحي المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
3- أسامة فتحى عبدالرحمن،بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.
4- إيهاب عبدالعظيم، بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.
5- السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
6- على عبد الونيس، بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.
7- زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى مركز شباب العوامية وكذا إنشاء سور حديد للملعب الخماسي- مركز ساقلته- محافظة سوهاج.
8- سوسن حسنى حافظ، بشأن تخصيص أماكن لشباب محافظة الإسكندرية تضم مرافق خدمية حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم من الصناعات اليدوية والفنية لتصبح سوقًا لترويج منتجاتهم تحت اسم (بيوت الشباب) – محافظة الإسكندرية.
9- إيهاب عبدالعظيم، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم وقدره 10 ملايين جنيه لإنشاء سور بمركز شباب مغاغة – محافظة المنيا.
10- محمد حمدى دسوقى،بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقًا لمنظومة التعليم الجديدة.
11- زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم – محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة (437م)، وإنشاء مبنى جديد.
12- زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط ما بين مركز ساقلته وشمال محافظة سوهاج وبين طريق البحر الأحمر – محافظة سوهاج.
13- لطفى شحاته، بشأن إعادة فتح مزلقان السكة الحديد وعمل بوابات الكترونية بقرية أبو عميرة بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.
14- ضحا مصطفى محمد عاصى، بشأن توسعة وإعادة رصف وإضاءة طريق شربين – الزرقا المار أمام قريتي (محلة إنجاق – وبساط كريم الدين) – محافظة الدقهلية.
15- محمود رفعت البرعى، بشأن تشغيل رحلات قطار سكة حديد منوف – سرس الليان – الباجور – بنها القاهرة، مباشرة بمعدل رحلتين يوميًا.
16- إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء الوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار طنبدى – مركز مغاغة، إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية صفانية – مركز العدوة – محافظة المنيا.
17- محمد محمود أحمد عبدالقوى،بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية سيلا- مركز الفيوم- محافظة الفيوم لتكون مستشفى مركزي.
18- وحيد قرقر،بشأن سرعة تحويل مستشفى الأمل بحفير شهاب الدين بقرية الستامونى مركز بلقاس – محافظة الدقهلية إلى مستشفى مركزي.

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