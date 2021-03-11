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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على مهام مجمع التربية الكاثوليكية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:57 ص
مجمع التربية الكاثوليكية
مجمع التربية الكاثوليكية
تريزة شنودة
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يُعبّر مجمع التربية الكاثوليكية عن اهتمام الكرسي الرسولي بالكنيسة الكاثوليكية لتعزيز وتنظيم التربية الكاثوليكية، وذلك طبقا للمادة 112 للدستور الرسولي.

ومن ضمن مهام مجمع التربية الكاثولكية جميع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية للدراسات الكنسية أو العلمانية التي تعتمد على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الكنسيين، وكذلك على المؤسسات والجمعيات ذات الطابع العلمي، بالإضافة إلى جميع المدارس والمؤسسات التعليمية من أي نوع وشهادة ما قبل الجامعة التابعة للسلطة الكنسية، والتي تهدف إلى تنشئة الشباب العلماني، بإستثناء أولئك التابعين لمجامع الكنائس الشرقية وتبشير الشعوب.

يقدم مجمع التربية الكاثوليكية خدماته من خلال مكتب الجامعة الذي يهتم بالأمور المتعلقة بالتعليم العالي ويشمل مجالين يتعلق احدهم بالإنشاء أو الموافقة على الجامعات والمعاهد الكنسية التي تمارس عليها السلطة المباشرة؛ ويتعامل مع الأمور التي تتعلق بالجامعات الكاثوليكية التي تقع ضمن مسؤلية الكرسي الرسولي، ويعزز التعاون والمساعدة المتبادلة بين الجامعات، ويساعد المؤسسات الأكاديمية في مجالات اختصاصها، والآخر له علاقة بالتطورات الأخيرة في مجال التعليم العالي وبمشاركة الكرسي الرسولي في مختلف المبادرات ذات الصلة، مثل مشروع بولونيا، واتفاقيات اليونسكو الإقليمية الأربعة للإعتراف بالدراسات وما إلى ذلك.
كما يضم مجمع التربية مكتب المدارس الذي يهتم بالأمور المتعلقة بالمدارس الكاثوليكية.

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