التنظيم والإدارة: تقييم 35 ألف موظف وتكوين 9 ملايين مستند من ملفات الجهاز

قام الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بزيارة إلى فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية ومركز إعداد القادة بالإبراهيمية، وذلك في إطار لقاءات متابعة سير العمل بالفرع، وقرر بدء تدريب عدد من العاملين بالفرع تمهيدًا لتنفيذ الربط الإلكتروني مع المقر الرئيسي للجهاز عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع العاملين واستمع منهم إلى طموحاتهم وتصوراتهم للارتقاء بآلية العمل، واستعرض أهم ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجهاز وما يمثله من إضافة قوية تمكن الجهاز من ممارسة دوره بشكل يسهم في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.وتطرق الدكتور صالح الشيخ إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، التي تستهدف تحديث ملفات العاملين بالجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حاليًا في 16 محافظة.كما استعرض مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تم تقييم أكثر من ٣٥ ألف متقدم للتقييم من داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة، وذلك منذ افتتاح المركز في ٩ يوليو ٢٠١٩، إلى جانب مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث تم تكوين أكثر من ٩ ملايين مستند من ملفات الجهاز.وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور صالح الشيخ بتسليم عدد من أجهزة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وذلك حتى يتمكن الزملاء من التدريب على التواصل مع الجهاز on line عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.