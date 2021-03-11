رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنظيم والإدارة: تقييم 35 ألف موظف وتكوين 9 ملايين مستند من ملفات الجهاز

الخميس 11/مارس/2021 - 12:13 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
طباعة
قام الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بزيارة إلى فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية ومركز إعداد القادة بالإبراهيمية، وذلك في إطار لقاءات متابعة سير العمل بالفرع، وقرر بدء تدريب عدد من العاملين بالفرع تمهيدًا لتنفيذ الربط الإلكتروني مع المقر الرئيسي للجهاز عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.

كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع العاملين واستمع منهم إلى طموحاتهم وتصوراتهم للارتقاء بآلية العمل، واستعرض أهم ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجهاز وما يمثله من إضافة قوية تمكن الجهاز من ممارسة دوره بشكل يسهم في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتطرق الدكتور صالح الشيخ إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، التي تستهدف تحديث ملفات العاملين بالجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حاليًا في 16 محافظة.

كما استعرض مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تم تقييم أكثر من ٣٥ ألف متقدم للتقييم من داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة، وذلك منذ افتتاح المركز في ٩ يوليو ٢٠١٩، إلى جانب مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث تم تكوين أكثر من ٩ ملايين مستند من ملفات الجهاز.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور صالح الشيخ بتسليم عدد من أجهزة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وذلك حتى يتمكن الزملاء من التدريب على التواصل مع الجهاز on line عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل