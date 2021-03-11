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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بـ«السيلفي».. طالبات مدرسة أسماء الثانوية يحتفلن بانتهاء الامتحانات

الخميس 11/مارس/2021 - 11:53 ص
طلاب امتحانات الثانوي
طلاب امتحانات الثانوي
نور أيمن
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سيطر السيلفى على المشهد أمام لجنة امتحانات مدرسة اسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، بعد انتهاء طلاب الصف الثانوي الثانوي من امتحانات الترم الأول لعام ٢٠٢١.


وجاء ذلك بعد انتهاء امتحانين يوم الخميس التطبيقات الرياضية للقسم العلمي، والجغرافيا للقسم الأدبي، حيث وقفت الطالبات سويا أمام المدرسة للاستمتاع بتلك اللحظات السعيدة والتي يركزون على توثيقها بالتقاط الصور.

"السيلفي بعد أخر امتحان وأكلة الكشري من عاداتنا"، وقالت أمنية مجاهد الطالبة مدرسة أسماء بطرة إن التقاط الصور بين بعضهم البعض والذهاب للتنزه من الأساسيات بعد الانتهاء من معاناة الامتحانات التي استمرت لأسابيع.

وتابعت: "مابيهمناش شكلنا المهم نتصور ونحتفل بأخر امتحان"، كما أنهم اعتادوا على الذهاب جميعا لتناول الطعام بعد الانتهاء من الامتحانات وحفظ تلك اللحظات عن طريق الصور.

وقالت مونيكا مجدي الطالبة بالصف الثاني الثانوي إنهم يصورون الفيديوهات أيضا وليس الصور فقط كون اخر بوم بالامتحانات يعتبرونه يوم مميز ويجب الاحتفاظ بكل تفاصيله من خلال الهواتف المحمولة وتبادلها بين بعضهم البعض.

وأكدت على حرصهم تجاه ذلك الامر خاصة في ظل وباء كورونا الذي تسبب في عدم لقائهم لأيام وفترات طويلة.

ويؤدي طلاب المرحلة الثانية امتحان التطبيقات الرياضية والجغرافيا من خلال التابلت، وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.

وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

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