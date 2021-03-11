طالبات الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي: امتحان الجعرافيا لم يكن صعبًا

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، بإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي، عقب انتهائهم من امتحان الجغرافيا.وقالت كريمة حمدي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، لـ"الدستور" إن امتحان الجغرافيا، لم يكن صعبا، بل كان في مستوى الطالب المتوسط، والسيستم لم يقع، ولم تقل سرعة الإنترنت، ما جعلهم ينتهون من الامتحان سريعًا.التقطت منها حنين فتحي، أطراف الحديث قائلة:"الامتحان كان يحوي بعض الاسئلة التي تحدد مستوى الطالب وتفرق بين المتفوق والمتوسط"يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجعرافيا للشعبة الأدبية.