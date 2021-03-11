3749 إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 607 آلاف و48 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 63 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 12 ألفا و608 وفيات.وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية، 406 أشخاص، ليبلغ بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي 546 ألفا و671 شخصا.