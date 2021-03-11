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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف اللبنانية: توقيت الانفراجة الحكومية غير معروف

الخميس 11/مارس/2021 - 10:50 ص
لبنان
لبنان
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أكدت الصحف اللبنانية، أن التوقيت السياسي الذي يسمح بانفراج في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، غير معروف حتى الآن في ظل عدم تسجيل أي تقدم نوعي في هذا الملف، مرجحة في نفس الوقت أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في ظل حركة وساطات تستهدف وقف الحملات الإعلامية وإعادة التواصل بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، الصادرة صباح اليوم الخميس - أن المعطيات المتوافرة تفيد بعدم التوصل إلى حلول حتى الآن تسمح بإنجاز تشكيل الحكومة، على الرغم من المناخ الدولي الضاغط في اتجاه تأليف حكومة جديدة سريعًا وحركة اتصالات مكثفة والمساعي الرامية إلى تحقيق خرق في هذا الملف.

وأشارت إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان على صعيد الاضطراب الاقتصادي والتحركات الاحتجاجية، والتي تشي بإمكانية انفجار الوضع الداخلي على المستويات الاقتصادية والنقدية والأمنية، ومن ثم حدوث انهيار مريع يتجه بالبلاد نحو فوضى شاملة، قد يدفع بلقاء مرتقب خلال ساعات بين عون والحريري يفضي إلى توافق تؤلف بمقتضاه الحكومة في غضون أيام قليلة.

وأوضحت أنه لا توجد معطيات حاسمة إزاء ما تحقق من تقدم في مسار المبادرة التي طرحها مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي تقوم على تشكيل حكومة من 18 وزيرًا وحصول الرئيس ميشال عون على حصة من 6 وزراء فقط على أن يتوافق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على اسم وزير للداخلية يكون ضمن الحصة الرئاسية واسم وزير العدل على أن يُدرج ضمن حصة رئيس الوزراء.

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