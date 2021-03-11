الزراعة: ننتج 20 مليون طن خضار سنويا.. ونصيب الفرد 120 كيلو

قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر تزرع محاصيل الخضر على مدار العام في ثلاث عروات شتوي، وصيفي، ونيلي، حيث تستهلك محاصيل الخضر بشكل يومي.وأضاف في تصريحات للدستور، أن متوسط نصيب الفرد السنوي في مصر من الخضر بما فيها البطاطس والبصل والثوم يقدر بأكثر من 120 كيلو جرام، كما يوجد اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر في مصر وفائض يتم تصديره للخارج.وأوضح أن مصر تنتج حوالي 20 مليون طن من الخضر سنويا.وقال إن مصر استوردت تقاوي خضر بأكثر من 820 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود غش في تقاوي الخضر مما نتج عنه ضعف مقاومة محاصيل الخضر للأمراض والآفات الحشرية والتغيرات المناخية، وبالتالي وجود ثبات في الإنتاجية الفدانية لغالبية محاصيل الخضر في الفترة الأخيرة.