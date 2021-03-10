السعودية والهند تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، سبل التعاون الشامل، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.واستعراض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أوجه العلاقات المتميزة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.