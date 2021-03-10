«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

كان هناك عداء مزمن بين المصورين والفنان محمد عوض، فهو يتهمهم بتشويهه في جميع الصور، وهم يردون على أنه لا يحسن الوقوف أمام الكاميرا، إضافة إلى أنه لا يملك وجها قابلًا للتصوير "فوتوجنيك" وذلك حسبما ذكر تقرير عن الفنان محمد عوض نشرته مجلة الموعد.أضاف التقرير أن عوض كان قد دعي إلى بيت صديقه الفنان حسن مصطفى، فما إن دخل إلى الصالون في انتظار موعد الإفطار حتى هتف بصوته المميز:" مين الفنان العظيم اللي أخدلي الصورة دي؟، شايف ابن الإيه، العينين صغيرين خالص، والبق سيد قشطة، وكله يهون إلا المناخير عاملة زي مدافع نافارون، ده مصور عظيم خالص لازم اكسر رقبته".وهنا التفت حسن مصطفى لعوض وقال ضاحكا:"لازم إنت كبرت يا حمادة، انت بتبص في المراية"، وهنا استدرك عوض:"لازم اللي عاملها مستقصدني".