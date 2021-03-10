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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:20 م
فرس النهر
"فرس النهر
إسلام جمال
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أثار "فرس النهر" في إندونيسيا الجدل وتعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقت سيدة زجاجة بلاستيكية في فم الحيوان خلال زيارتها برحلة سفارى.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد تم تسجيل الحادث المروع في تامان سفاري في بوجور، جاوة الغربية، بدولة إندونيسيا.

وقد شاهدت سينتيا أيو، التي كانت تقود سيارتها وراء السياح المخالفين، فرس النهر وهو يفتح فكيه بسعادة وهو يتوقع الطعام، ولكنه عومل بدلًا من ذلك كصندوق قمامة، وألقت بفمه زجاجة بلاستيك فارغة.

حاول فرس النهر مضغ الزجاجة، لكنه عوضًا عن ذلك استقر في حلقه، وأبلغت سينتيا، 32 عامًا، موظفي رحلات السفاري على الفور، لاتخاذ اللازم تجاه السيدة المخالفة.

وقالت سينتيا، إنها أثناء القيادة، رأيت ذراعًا يخرج من نافذة السيارة ممسكًا بزجاجة بلاستيكيًا، يلوح به نحو فرس النهر ليجعله يفتح فمه.

كما شاهدت سينتيا زائر حديقة السفاري ألقى مناديل ورقية مع البلاستيك الذي لم يدخل في فم الحيوان.

قالت سينتيا إن الحارس تعامل مع الموقف وتمكن فرس النهر من بصق البلاستيك من فمه قبل أن يقوم الطبيب البيطري بإجراء تنظير داخلي لتجنب المشكلات الصحية التي تنتج عن ذلك.

وقال دوني هيردارو، من منظمة أنيمال ديفندرز إندونيسيا الخيرية، إنهم تعرفوا على هوية السائحة، والتي اعتذرت عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم تامان سفاري يوليوس سوبريهاردو إن فرس النهر بخير لكنهم ما زالوا يقدمون شكوى إلى الشرطة ضد المرأة.
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل
«سائحة ألقت بفمه زجاجة».. فرس نهر يثير تعاطف رواد مواقع التواصل

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