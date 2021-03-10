ولي العهد السعودي يبحث مع «لافروف» التطورات الإقليمية والدولية

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في الرياض، وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، ضمن زيارة يجريها الأخير للمملكة.واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وبحث ولي العهد ولافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.