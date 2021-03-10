رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة: حان الوقت لطيّ صفحة الحروب والانقسام في ليبيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:55 م
الدبيبة
الدبيبة
محمد عمر
طباعة
أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أنه آن الأوان لطيّ صفحة الحروب والانقسام والاتجاه نحو الاستقرار والبناء.

وقال الدبيبة في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر بعد نيل حكومته الثقة من مجلس النواب، إن هذا اليوم سيُسجل في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، متعهدا بالعمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهد به أمام شعبه.

وأشار رئيس الحكومة الجديدة إلى أنه بعد أن تم اعتماد الحكومة رسميًا، زار مناطق مختلفة في مدينة سرت ووقف على الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة.

وشدد الدبيبة على أن سرت أصبحت مجددا رمزًا للوحدة الوطنية كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية ولن يدخر جُهدا لعودة الحياة إلى المدينة وتمتع سكانها بحياة كريمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

السبت.. عرض فيلم «الفن شارعنا» فى سينما الهناجر

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد