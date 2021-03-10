الدبيبة: حان الوقت لطيّ صفحة الحروب والانقسام في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أنه آن الأوان لطيّ صفحة الحروب والانقسام والاتجاه نحو الاستقرار والبناء.وقال الدبيبة في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر بعد نيل حكومته الثقة من مجلس النواب، إن هذا اليوم سيُسجل في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، متعهدا بالعمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهد به أمام شعبه.وأشار رئيس الحكومة الجديدة إلى أنه بعد أن تم اعتماد الحكومة رسميًا، زار مناطق مختلفة في مدينة سرت ووقف على الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة.وشدد الدبيبة على أن سرت أصبحت مجددا رمزًا للوحدة الوطنية كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية ولن يدخر جُهدا لعودة الحياة إلى المدينة وتمتع سكانها بحياة كريمة.