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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:27 م
جولة ميدانية
جولة ميدانية
إسلام نصير - محمد الشريف
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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منطقة مزلقان العياط لمتابعة النظافة والإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

شدد الشهابي على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والاشغالات بشوارع المدينة أولًا بأول.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للاستماع لطلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة، كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف شوارع الجيش بطول ٩٠٠ متر وأبوهميلة بطول ١٢٠٠ متر وشكري القواتلي بطول ٨٥٠ مترا بنطاق مدينة العياط ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجوده طبقًا لأعمال الطرح والترسية.
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالعياط (صور)

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