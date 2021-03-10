القوات المسلحة توقع بروتوكول إطلاق «الجينوم المرجعي» للمصريين بالتعاون مع «التعليم العالي»

وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم القوات المسلحة للبحث العلمي وإعطاء العلم دورًا رائدًا في تنمية البلاد.وألقى اللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للسادة الحضور، مشيرًا إلى أهمية أن تدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني، مؤكدًا أنه لن يتم هذا إلا من خلال البدء بالمشروع القومي لدراسة الجينوم البشري المرجعي للمصريين وتوفير العلاج الحديث للمصريين.كما ألقى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كلمة أكد فيها أن الأكاديمية بدأت في تنفيذ توصية المجالس النوعية بالأكاديمية بإطلاق برنامج الجينوم المرجعي للمصريين، وأن يكون مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، هو جهة البحث الرئيسية ويشاركها في التنفيذ عدد من العلماء والجهات البحثية المصرية والأجنبية الفاعلة.كما ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة أكد فيها أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وقد أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ووزارات الصحة، والاتصالات وأكثر من 15 جامعة، ومركزًا بحثيًّا، ومؤسسة مجتمع مدني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025.من جانبه أشار الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة كما أنه يعد عيدا للعلم والإنسانية وللشعب المصري الأصيل.حضر مراسم التوقيع الدكتور مجدي يعقوب، مستشار السيد رئيس الجمهورية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ولفيف من العلماء والأطباء المتخصصين.