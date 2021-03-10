إنفلونزا الطيور.. الكويت تعدم آلاف الدواجن

أعلنت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الكويت اليوم الأربعاء إعدام آلاف الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور في مزرعتين بمنطقة الوفرة جنوب الكويت العاصمة وهي على خط الحدود الكويتية السعودية.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم عن مصدر في الهيئة قوله إن الفرق المختصة بها تحركت لاحتواء المرض حيث قامت بإعدام آلاف الدواجن المصابة وعزل غير المصابة لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين هناك أو حتى المزارع المجاورة.وأضاف أن "إنفلونزا الطيور" يعتبر مرضًا فيروسيًا ويستهدف الطيور تحديدًا، منوهًا إلى أنه قد ينتقل إلى البشر في حالات نادرة جدًا، وبالإمكان تفادي الإصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره، سواء في المزارع أو الحظائر الموجودة بها.