يجلس على «انتريه» وفي يده سرنجة.. العثور على جثة مسجل بـ«الإمام الشافعي»

عثر غفير بمقابر الإمام الشافعي بالخليفة على جثة شخص ملقاة داخل أحد المدافن وينبعث منه رائحة كريهة.البداية عندما تلقى رجال مباحث الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل مدفن في مقابر الإمام الشافعي ملك ورثة صالح باشا فريد دائرة القسم.بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يدعى "ياسر ا" ٤٤ سنة عاطل ومقيم محل البلاغ، ومسجل خطر سرقات عامة قسم الخليفة، وسابق اتهامه في ٢٨ اتهاما آخرهم، القضية ٥٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ الخليفة اتجار مخدرات.وبالمناظرة تبين أن المتوفى جالس على كرسي انتريه بمنتصف المدفن، ونصفه العلوي مسجى للإمام للأسفل معلق بكفه يده الأيمن من الخارج سرنجة يشتبه أن يكون بداخلها مخدر الهيروين، وسرنجة أخرى فارغة موضوعة على منضدة أمام الجثة ولا توجد إصابات ظاهرية.. والجثة في حالة تعفن رمي متقدم، يشار إلى أن باب المدفن مغلق على المتوفى من الداخل.وبسؤال شقيقه المدعو وليد أحمد، ٣٨ سنة، ومقيم الخليفة، قرر بأن شقيقه مقيم بالمدفن بمفرده ومدمن لتعاطي المخدرات ولم يشتبه في وفاته جنائيا - وكذا بسوال "أشرف ح" ٥٣ سنة تربي المنطقة ومقيمة مقابر الإمام الشافعي أفاد بان المتوفي يقيم بمفردة داخل المدفن منذ فترة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٧ إداري القسم، وتم اتخاذ اللازم قانونا، وإخطار النيابة العامة.