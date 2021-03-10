«عانقته وقبلته واعتذرت منه».. أب يقتل نجله بزعم ضمان دخوله الجنة

أعلنت الشرطة التركية في مدينة قونية، عن جريمة قتل مروعة آثارت الكثير من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للأتراك، حيث خنق رجل لابنه البالغ من العمر 10 سنوات، متذرعا بسبب غريب.وذكرت تحقيقات الشرطة في الحادثة، إن إسماعيل كلينسر، البالغ من العمر 32 عاما، أقدم على قتل ابنه، للحيلولة دون "وقوعه في الخطيئة"، ولضمان "دخوله الجنة" على حد قول القاتل، وفق شبكة سكاي نيوز.وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن إسماعيل لم يكن راضيا عن حياته، وكان يرى نفسه غارقا في الخطيئة، ويعتقد أن ابنه يمثل النقطة الوحيدة المشرقة بالنسبة له، ولكونه "خال من الذنوب"، قام بقتله "ليسرّع من دخوله الجنة".وقال إسماعيل لدى استجوابه من جانب الشرطة، إنه طلب من زوجته رابيا الذهاب إلى التسوق، مضيفا "أخبرت ابني أني سأقتله، واعتذرت منه، وعانقته وقبلته".وتابع قائلا: "جلست بعد ذلك على ساقي الفتى وخنقته بيدي العاريتين، ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم بما فعلته"، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.وعلى الفور استجابت الشرطة للاتصال، ووصلت لمسكن إسماعيل، حيث وجدت ابنه المدعو حسين، وقد فارق الحياة.وبرر إسماعيل جريمته بقوله: "أخطأت كثيرا في حياتي، ومن المؤكد أني سأذهب للجحيم، فقررت أن أنهي حياة ابني كيلا يسير على خطاي ويقترف الآثام، فالإنسان يغرق في الخطايا كلما تقدم به العمر، لذا أردت أن يكون في الجنة".