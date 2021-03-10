الرئيس الفلسطينى يعتمد أوراق السفير المصرى لدى فلسطين

تقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين خلفًا للسفير عصام الدين عاشور.وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.واستعرض السفير المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وفقًا لوكالة وفا.