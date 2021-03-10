رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 أبريل.. الحكم في استئناف «هدير الهادي» على حبسها عامين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:50 م
هدير الهادي
هدير الهادي
نجلاء رفاعي - عادل عبد العال
طباعة
حجزت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف هدير الهادي، فتاة "التيك توك"، على حبسها لمدة عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية، إلى جلسة 7 أبريل المقبل؛ للحكم.

وقدم المحامي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، دفاعهما عن الحقوق المدنية بمعناها الواسع الأصيل دفاعا عن حقوق المرأة، وطلبا ببراءة الفتاة هدير الهادي استنادا إلى نص التقرير الفني لإدارة تحقيق الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية من كون المتهمة بريئة من الاتهامات المسندة إليها مع اختلاف شكلها العام وقياساتها البيومترية المماثلة في حجيتها للبصمات عن الشخصية الظاهرة بالفيديوهات الاباحية التي قدمها محرر المحضر.

وقدما صورة رسمية من حكم محكمة جنايات الإسماعيلية رقم ٣٨١٩ لسنة ٢٠١٦ والصادر بالحكم ببراءة متهمين مع طلب القبض على ضباط شرطة ومخبرين قاموا بتزوير محررات رسمية وتلفيق اتهامات واصطناعها، حيث طلب بخيت وسامح من المحكمة الاسترشاد به، حيث إن سند الاتهام ضد الفتاة فيديو مزور مصطنع وفق تقرير الأدلة الجنائية.

وجاء دفاعهما شارحا البيومترية، وأنها علم المقاييس الحيوية وهو علم تحقيق شخصية الإنسان عن طريق مكونات الأجسام البشرية ويتصدر هذه الأدلة بصمات الأصابع وأيضا برامج فائقة التطور والدقة لأجهزة الكمبيوتر عن طريق العلامات والنقاط المميزة ومضاهاتها في ثوان. وأن القياسات البيومترية تتميز بأنها ملازمة للشخص على الدوام ولا يمكن أن نجد شخصين متطابقين ببصمة العين مثلا، وأن هذه الصفات لا تتغير مع الزمن.

وجاء في دفاعهما أن أوراق القضية أتت بأن الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية والفحص الفني من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الحاسبات بتأكيد عدم وجود أفعال أو مقاطع خادشة للحياء، وأنها مجرد غناء وطرب على نغمات الموسيقى.

وعدم وجود أية رسائل جنسية وأن محضر المشاهدة بتقرير القضية قطع بأن الاطلاع على حساب المتهمة على تطبيق بيجو ويوتيوب وانستجرام نفى وجود ثمة مقاطع فيديو أو صور ذات محتوى جنسي أو مقاطع وأفعال خادشة للحياء.

وذكر المحاميان في دفاعهما بعدم دستورية مادة القيم وفق المستقر من الأحكام الدستورية، وكذلك بانهيار بنيان وأركان جريمة الاعتداء على القيم وبانتفاء القصد الجنائي، حيث إن المتهمة قلدت ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية من المصنفات المصرية التلفزيونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

الصور

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

أيام زمان

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبد الوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات