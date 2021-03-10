كيف يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج؟.. إليك التفاصيل

يحتفل اليوم المسلمون في شتى أنحاء الأرض بليلة الإسراء والمعراج، والتي توافق ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الكريم، ويسأل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية الاحتفال بهذه الليلة العظيمة.





حيث تأتي ليلة الإسراء والمعراج، هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 11 مارس 2021، والذي يوافق 27 من شهر رجب 1442 هجرية، ويبدأ الاحتفال بها من مغرب اليوم الغد الأربعاء 26 رجب في تمام الساعة 6 مساءً، وتستمر حتى فجر الخميس المقبل الموافق 27 من رجب.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة، كيفية الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وحكم الاحتفال بالمناسبات الدينية، وأفضل الأدعية في هذه الليلة.





كيف يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج في مصر والعالم

يحتفل المسلمون بليلة الإسراء والمعراج، بالصلاة والذكر والاستغفار والصوم، وباجتماع نخبة من المشايخ والعلماء لإلقاء بعض المحاضرات الدينية لهذه المناسبات في المؤسسات والقطاعات المختلفة والمساجد، مع إقامة بعض المسابقات والابتهالات الدينية، وإقامة زينات خارج المسجد بالأنوار، كما يقوم بعض المواطنين بتوزيع بعض المشروبات والحلويات، وتكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم.





حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية

أكدت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة أمرٌ مرغب فيه ما لم تشتمل على ما يُنْهَى عنه شرعًا؛ حيث ورد الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله عز وجل: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾.





افضل ادعية ليلة الإسراء والمعراج

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأدعية المستحبة في هذه الليلة والتي جاءت كالتالي: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».





وللمسلم في هذه الليلة أن يدعو ما يشاء من الأدعية، فهناك الآلاف من الدعوات في هذا اليوم، حيث وعد الله عباده بالاستجابة في كل وقت حيث قال: "إني قريب أجيب دعوة الداعي".





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