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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدعو إلى تعزيز الدعمين العربي والدولي للدولة الصومالية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:38 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأربعاء، حسن معلم خليف، وزير الدولة الصومالي لشئون الرئاسة، والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، بأن الوزير الصومالي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيس فرماجو لأبوالغيط، وللدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعمًا للصومال في مختلف المجالات لتمكين الدولة الصومالية من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.

كما قام الوزير بتسليم رسالة خطية إلى الأمين العام من الرئيس فرماجو، أعرب فيها عن ثقته في أن هذا الدعم العربي المقدم للصومال سيتواصل ويتعزز في المرحلة المقبلة، خاصة أن الصومال يمر الآن بمرحلة دقيقة تستلزم حشد مزيد من المساندة لتمكين الدولة من الاضطلاع بمهامها، بما في ذلك عبر دعم موازنتها، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية للشعب الصومالي، لاسيما في ظل التداعيات التي خلفتها موجة الجفاف، وكذا تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط قام من ناحيته بنقل تحياته إلى الرئيس فرماجو، وأكد التزام الجامعة العربية الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية، ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها، ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب، ويدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.

وذكر أبوالغيط أن الجامعة سوف تستمر في جهودها لحشد مزيد من الدعم للدولة الصومالية من الدول الأعضاء، وكذا من منظمات العمل العربي المشترك، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للصومال، ووفق القرارات المتعددة ذات الصلة بدعم الصومال الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وذلك إلى جانب مواصلة الجهد المبذول لمساعدة الصومال في إعفائه من ديونه العربية والخارجية.

وأضاف المصدر أن أبوالغيط تداول أيضًا مع الوزير الصومالي حول آخر المستجدات السياسية في الصومال، خاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لتشجيع وإنجاح الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية للوصول إلى توافق وطني عريض يسمح بإجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد في أقرب فرصة، وبشكل يصب في مصلحة الشعب الصومالي كافة.

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