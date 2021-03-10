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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا دانيال يشارك في اجتماع كهنة إيبارشية الإسماعيلية الكاثوليك

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:00 م
الأنبا دانيال
الأنبا دانيال
مونيكا جرجس _تريزة شنودة
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اجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال لطفي، مع كهنة إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، على مدار يومين متواصلين، ببيت الضيافة للقديس بيو بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، اجتماعه الشهري.

استهل نيافته بالصلاة والتأمل في العُلّيّة قائلًا "هذه الحجرة المرتفعة ذات النافذة المطلعة إلى السماء، التي تمثل حياتنا الروحية الشخصية والجماعية، حياة الصلاة والشركة والخلوة، منها صنع التاريخ والمعجزات، مثال يهوديت منقذة شعبها، ودانيال وأمانته لله، وعلية صهيون في سفر أعمال الرسل وتأسيس سر الإفخارستيا إلى حلول الروح القدس.

ثم استعرض نيافته أحوال الرعايا ونشاطاتها، مناقشا معهم أحوال اللحان الإيبارشية ومكتب التنمية والأخبار الإيبارشية الجديدة.

واختتم الأنبا دانيال اللقاء بالصلاة من أجل خدمات الإيبارشية، والكهنة والعلمانيين القائمين بالخدمات، ليعينهم الله ويقويهم.

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